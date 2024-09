Inter, Marotta: "Stadio obiettivo che la proprietà vuole fortemente. Derby perso? Capita"

In un momento non facile per l'Inter dopo il derby perso contro il Milan, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta rimane focalizzato e attento su tutti i fronti. Il club infatti ha un'opzione di acquisto per l'area Cabassi di Rozzano in essere fino a fine gennaio 2025, ma considera anche la questione San Siro per il nuovo stadio, da collegare al Milan. Intervenuto ai microfoni di CalcioeFinanza.it presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo alla presentazione del nuovo progetto 'D’Om de Milan – Il dolce di Milano', il numero uno della società ha spiegato: "Si sta lavorando tanto e parlando tanto dello stadio. È un obiettivo che la proprietà vuole fortemente, ma di altro non posso parlare per correttezza".

Parlando del campo, domenica avete perso il derby.

"Capita (sorride, ndr)".

6ª GIORNATA

27/09/2024 Venerdì 20.45 MILAN-LECCE DAZN/SKY

28/09/2024 Sabato 15.00 UDINESE-INTER DAZN

28/09/2024 Sabato 18.00 GENOA-JUVENTUS DAZN

28/09/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA-ATALANTA DAZN/SKY

29/09/2024 Domenica 12.30 TORINO-LAZIO DAZN

29/09/2024 Domenica 15.00 COMO-HELLAS VERONA DAZN

29/09/2024 Domenica 15.00 ROMA-VENEZIA DAZN

29/09/2024 Domenica 18.00 EMPOLI-FIORENTINA DAZN/SKY

29/09/2024 Domenica 20.45 NAPOLI-MONZA DAZN

30/09/2024 Lunedì 20.45 PARMA-CAGLIARI DAZN

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO CINQUE GIORNATE

1° posto) Torino 11 punti

2) Napoli 10

2) Udinese 10

4) Juventus 9

4) Empoli 9

6) Inter 8

6) Milan 8

8) Lazio 7

9) Roma 6

9) Hellas Verona 6

9) Fiorentina 6

9) Atalanta 6

9) Bologna 6

14) Parma 5

14) Como 5

14) Genoa 5

14) Lecce 5

18) Venezia 4

19) Monza 3

20) Cagliari 2