Inter, Marotta sulla scelta di Inzaghi: "Non ci ha sorpreso, era sul nostro taccuino"

A margine dell'incontro con l'Inter Club del Consiglio Regionale della Lombardia, Beppe Marotta ha parlato anche della scelta di Simone Inzaghi come tecnico nerazzurro per il dopo Conte: "Non ci ha sorpreso più di tanto, dal punto di vista umano risponde ai requisiti che un allenatore dell'Inter deve avere. Quello che ha dimostrato a Roma rispondeva ai criteri di un tecnico italiano, giovane e vincente. Tra l'altro giocava con lo stesso modulo di Conte. Se era la prima scelta? Era già nel nostro taccuino, con Ausilio e Baccin siamo una squadra anche fuori dal campo. Non avevamo paura di rischiare e prenderci delle responsabilità. È andata bene perché non aveva ancora firmato, altrimenti non sarebbe stato facile trovarne un altro del suo livello. Volevamo comunque un tecnico italiano, non per escludere gli stranieri, ma perché l'Inter per cultura sportiva e calcistica ha caratteristiche differenti".