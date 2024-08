Inter, Martinez aspetta il suo momento: giocherà in Coppa italia e avrà più spazio di Audero

Nelle prime due partite ufficiali dell'Inter non ci sono state sorprese: come annunciato in estate, Yann Sommer è stato il titolare della porta nerazzurra, Josep Martinez invece è finito in panchina. Ma quando arriverà il momento per vedere l'estremo difensore acquistato quest'estate dal Genoa? Martinez resta in attesa. Quando l’Inter ha cominciato il corteggiamento, è stata chiara su quale sarebbe stato il suo ruolo per questa stagione. E lo spagnolo, davanti alla prospettiva di compiere un vero e proprio balzo in carriera, ha accettato di buon grado.

L’imperativo, per lui, sarà farsi trovare pronto. Appare scontato che sarà il titolare in Coppa Italia. La sensazione, però, è che possa aver più spazio rispetto a quello avuto lo scorso anno da Audero, ovvero 6 partite in tutto. Del resto, occorre testarlo in vista della prossima stagione. Significa che, magari, prima di un turno di Champions, avrà modo di far riposare Sommer in campionato. E nemmeno lui potrà permettersi errori. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.