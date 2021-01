Inter meritatamente in vantaggio al 45': un autogol di Improta condanna (per ora) il Benevento

Dopo 45 minuti di gioco, l'Inter è meritatamente in vantaggio contro il Benevento. Decide, per ora, l'autogol di Improta dopo appena sette minuti. Ma la prima frazione è (quasi) tutta a favore dei nerazzurri, sempre in proiezione offensiva e mai in difficoltà dietro. Zero le palle gol degli ospiti, tantissime quelle di Lukaku e compagni. Con una maggiore determinazione il risultato sarebbe potuto essere più rotondo.

Le scelte di Conte. Dopo il gol su punizione che ha deciso il derby, Eriksen si è guadagnato la fiducia di Antonio Conte (che oggi è in tribuna per squalifica, in panchina ci va il vice Stellini), che lo lancia dal primo minuto da play, al posto di Brozovic. Solo panchina invece per il chiacchieratissimo Sanchez, con Lautaro-Lukaku di punta e un centrocampo completato da Barella e Gagliardini, mentre sulle fasce spazio ad Hakimi e Perisic. Davanti ad Handanovic si schiereranno invece Skriniar, Ranocchia e Bastoni.

Le scelte di Inzaghi. Dall'altro lato Filippo Inzaghi propone uno schieramento a specchio, più accorto del solito. Niente 4-3-2-1, spazio al 3-5-2, con il nuovo arrivato Depaoli subito titolare. In difesa Caldirola vince il ballottaggio con Tuia, mentre in mediana Viola viene confermato titolare e si prepara alla staffetta con Schiattarella, appena guarito dal Covid-19. Solo panchina per Iago Falqué, in attacco Caprari vince il ballottaggio con Insigne e affianca Lapadula.

Che avvio. Bastano sette minuti all'Inter per sbloccare la partita, beneficiando di un po' di fortuna e dei piedi buoni di Eriksen. Il danese batte un calcio di punizione dalla destra, spedisce in mezzo un pallone tagliato, deviato da Improta nella sua porta. E' autogol, solo una delle tante emozioni dei primi minuti. Perché poco dopo il Benevento protesta per un contatto tra Ranocchia e Lapadula ai limiti dell'area, giudicato regolare dall'arbitro Pasqua. Poco dopo è l'Inter a chiedere un rigore per un tackle di Caldirola su Lautaro, avvenuto però fuori dai sedici metri.

L'Inter manca il raddoppio. Il resto del primo tempo è quasi totalmente tinto di nerazzurro. Ci provano Perisic, Lautaro Martinez, lo stesso Eriksen. Ma le loro conclusioni sono imprecise o troppo deboli. Il copione è chiaro: la formazione di Conte fa la partita, il Benevento prova a ripartire ma non ci riesce quasi mai. L'Inter sfiora il 2-0 più di una volta ancora, prima con Hakimi e soprattutto con il 'Toro', sempre al centro dell'azione ma mai determinato a sufficienza sotto porta. Bisogna aggiustare il mirino: è questo l'obiettivo per il secondo tempo.

