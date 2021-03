Inter, Milito nella Hall of Fame: "Fatti gol importanti ma quelli di Madrid hanno un altro peso"

L'ultimo, in ordine di tempo, a entrare nella Hall of Fame dell'Inter, è Diego Milito, che durante la serata trasmessa sul canale YouTube dei nerazzurri, ha affermato: "Non si possono spiegare certi momenti. Mi trovo a Buenos Aires, abito qui da quando sono rientrato dall’Italia. Hall of Fame? Oggi è una giornata molto speciale, sento i nomi di Mazzola, Ronaldo e altri giganti di questo club e per me è una gioia e un orgoglio enorme. Grazie ai tifosi che mi hanno regalato questa occasione. Il momento più bello? Tutti hanno un fascino speciale perché vincere non è mai facile. Dico la Champions, ma anche lo scudetto è stato molto sofferto, questione di pochissimi punti con il testa a testa con la Roma, vincere a Siena è stato incredibile. Per me ha un valore unico. Ho fatto gol belli e importanti, ma quelli nella finale di Madrid hanno ovviamente un certo peso. Ho avuto la fortuna di essere parte di una squadra magnifica, fatta da fuoriclasse che sapevano ciò che volevano. Grandi campioni, grandi uomini. Ci sentiamo ancora adesso, siamo contenti l’uno per l’altro. Pandev? Un ragazzo straordinario, ha sempre fatto bene, ovunque, tifo per lui perché un pezzo del mio cuore è rimasto al Genoa, mio primo club in Italia. Lo guardo sempre e sono contento per lui. Arrivò a gennaio in quella stagione storica, dandoci una grossa mano".