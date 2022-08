Inter, Mkhitaryan festeggia l'esordio in nerazzurro: "Debutto vincente contro il Lecce"

Contro il Lecce ieri c'è stato tempo anche per il debutto in maglia nerazzurra di Henrikh Mkhitaryan, subentrato al 58'. Un esordio vincente per l'armeno ex Roma, che ha festeggiato sui social assieme ai suoi tifosi con la frase "Un debutto vincente", accompagnata da una foto coi suoi nuovi compagni di squadra all'Inter.