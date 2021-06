Inter, mosse di mercato dopo la grande paura

Dopo la grande paura e soprattutto a margine del deciso sospiro di sollievo tirato dall’Inter e da chiunque per le sorti di Christian Eriksen, per i nerazzurri procede la difficile estate di mercato ostacolata dalle morse della crisi economica che sta attanagliando la proprietà del club nerazzurro. Anche le cessioni potenzialmente semplici, quelle che non dovrebbero incontrare difficoltà rispetto alla malleabilità degli acquirenti, risultano complicate come nel caso di Hakimi, ed allora tocca fare di necessità virtù. I nerazzurri trovano più semplice sostituire un esterno come il marocchino rispetto ad un attaccante come Lautaro Martinez, ma serve un’offerta adeguata al valore del giocatore che per il momento non si è ancora reperita né sul fronte Psg né su quello del Chelsea.

Anche per Joao Mario non ci sono novità in arrivo, perché lo Sporting non ha alzato la prima proposta da 3 milioni più due di bonus che non soddisfa i vertici di viale della Liberazione. Allora si sondano piste alternative per le corsie esterne, oltre ai nomi legati ai soliti noti che potrebbero arrivare da Londra. Senza che però nessuna sia riuscita a prendere piede come è normale che sia in presenza delle ormai annose difficoltà economiche di cui sopra.