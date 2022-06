Inter, nessuna offerta per Alexis Sanchez: il Siviglia non è interessato

Alexis Sanchez non ha opzioni prestabilite per l'eventuale rescissione con l'Inter e al momento non ci sono squadre che hanno presentato offerte per il cileno che la prossima stagione dovrebbe guadagnare 7,5 milioni di euro se restasse in nerazzurro. Purtroppo per il club interista, dopo il Barcellona, anche il Siviglia ha detto no al giocatore che si era proposto tramite i propri agenti. A riportarlo è Tuttosport.