Inter, niente Fiorentina per Lukaku: anche oggi allenamento in gruppo solo parziale

Niente Fiorentina per Romelu Lukaku: nell'allenamento di questa mattina, il centravanti belga ha lavorato in gruppo soltanto per i primi minuti, per poi non partecipare né al torello né alla parte atletica. Confermata la strada della cautela, il giocatore non partirà per il Franchi e lavorerà da solo anche nel weekend alla Pinetina e le sue condizioni saranno nuovamente valutate per la sfida Champions di mercoledì contro il Viktoria Plzen, quando comunque al massimo potrà accomodarsi in panchina.