Inter, non solo D'Ambrosio: anche Ranocchia allunga fino a giugno 2022

Non solo D'Ambrosio, anche per Andrea Ranocchia è fatta per la permanenza in nerazzurro. L'Interista racconta come il club abbiamo chiuso i rinnovi contrattuali dei due difensori nerazzurri. Entrambi hanno prolungato fino al termine della prossima stagione.