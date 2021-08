Inter, non tramonta la pista Insigne: possibile offerta negli ultimi giorni di mercato

L'affondo per Joaquin Correa è partito, ma Lorenzo Insigne resta nei pensieri dell'Inter. Il fantasista del Napoli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, può essere l'occasione last minute da centrare in questa finestra del mercato. Marotta infatti, continua a guardare gli accadimenti in casa partenopea, e negli ultimi giorni potrebbe anche presentare una offerta a De Laurentiis. Offerta che comunque dovrebbe essere inferiore ai 20 milioni di euro.