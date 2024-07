Inter, nuova pista per la cessione di Correa: Almeyda lo chiama in Grecia all'AEK

L'Inter vuole cedere Joaquin Correa. Non è una novità, visto che nelle due stagioni in nerazzurro l'ex Lazio non ha di certo incantato. E una mano potrebbe arrivare da un altro argentino, un'altra vecchia conoscenza nerazzurra, ossia l'ex centrocampista Matias Almeyda, oggi allenatore dell'AEK. Al sodalizio greco infatti interessa l'attaccante che ha trascorso l'ultima stagione all'Olympique Marsiglia. Non c'è ancora stata un'offerta ufficiale, ma alcuni contatti sì e il canale si è aperto, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport.

A meno di repentine evoluzioni, sabato prossimo sarà agli ordini di Inzaghi, comunque suo estimatore, per l’inizio della preparazione. Ma entro la fine del mercato estivo farà le valigie. Il 13 agosto, Correa compirà 30 anni, ma non è un problema di età, proprio di rendimento. E, in aggiunta, ci sono un contratto in scadenza nel 2025 e un ingaggio da 3,5 milioni. Significa che è impossibile un nuovo prestito, a meno di un rinnovo strumentale. Più facile una cessione a titolo definitivo, cercando di ridurre al minimo la minusvalenza, visto che il Tucu è a bilancio ancora per 8,5 milioni di euro.