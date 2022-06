Inter, nuovo nome per la difesa di Inzaghi: piace Hermoso dell'Atletico Madrid

vedi letture

Nuovo nome per la difesa dall'Inter in arrivo dall'emittente francese RMC Sport. Secondo i colleghi transalpini, i nerazzurri sono sulle tracce di Mario Hermoso, centrale dell'Atletico Madrid che però è in uscita dal club guidato da Simeone. Il giocatore, ritenuto molto duttile perché capace di giocare sia come centrale a 3 che a 4, piace molto anche al Siviglia.