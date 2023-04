Inter, occhio al giallo: sono ben quattro i diffidati nella formazione iniziale. Più Inzaghi

Il cartellino giallo paura non ne fa. Simone Inzaghi schiera la sua Inter contro il Benfica senza escludere nessuno dei giocatori diffidati. Sono ben quattro, quelli presenti nell'undici di partenza dei nerazzurri: nello specifico, si tratta di Dimarco, Bastoni, Dzeko e Lautaro, ai quali c'è da aggiungere lo stesso tecnico piacentino. Chi dovesse rimediare un'ammonizione questa sera, salterebbe l'andata dell'eventuale semifinale di Champions League contro il Milan, mentre le diffide si "azzereranno" a partire dal prossimo turno per evitare assenze eccellenti in finale. Per la cronaca, anche Roger Schmidt non si preoccupa troppo della questione: i diffidati Gonçalo Ramos, Florentino e João Mário partono tutti titolari nelle scelte del tecnico tedesco.

