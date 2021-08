Inter, offerta da 12 milioni più bonus per Dumfries: l'olandese vuole solo i nerazzurri

L'Inter è pronta ad accelerare per arrivare a Denzel Dumfries, da sempre obiettivo primario per la fascia lasciata scoperta da Hakimi. Il PSV chiede 20 milioni di euro e non vuole sentire parlare di prestito, però sa anche che nessuno si spingerà fino a quella cifra. Marotta manderà a breve una mail con una proposta da 12 milioni di euro più bonus e se basteranno lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Il giocatore intanto aspetta l'Inter, ormai diventata il suo unico obiettivo per il proseguo della propria carriera. L'accordo con i nerazzurri dovrebbe essere per un quadriennale da 2,5 milioni netti a stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.