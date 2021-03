Inter, oggi controlli per Handanovic. Domani alla Pinetina, col Bologna ci sarà

Superato il Covid-19 a tempo di record (appena undici giorni), Samir Handanovic si prepara a riprendere dove aveva lasciato, tra i pali dell’Inter contro il Bologna. Oggi, ricorda il Corriere dello Sport, il portiere sloveno sosterrà i controlli necessari per aggiornare l’idoneità sportiva, domani sarà sui campi della Pinetina per riprendere il lavoro fisico. E punta a non saltare neanche una partita in questo 2020/2021.