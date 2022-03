Inter, Onana sarà il titolare ma il club vuole un 12° affidabile: Handanovic non ha deciso

vedi letture

L'uscita errata in Champions League da parte di André Onana nella sconfitta dell'Ajax contro il Benfica, ha aperto una discussione nell'ambiente nerazzurro, soprattutto tra i tifosi che hanno espresso qualche perplessità sul futuro dei pali interisti. In realtà anche i dirigenti hanno già pianificato un futuro che preveda la titolarità nelle mani del camerunese ma affiancato da un dodicesimo forte e che possa potenzialmente giocarsi anche il posto col numero uno. Alla fine della stagione la dirigenza interista parlerà con Samir Handanovic proponendogli il rinnovo e questo ruolo di "scomodo" 12°. La risposta, anche in termini economici, da parte dell'attuale capitano, determinerà le scelte del club per il ruolo di portiere di riserva. Se la richiesta sarà troppo onerosa, allora l'Inter andrà alla ricerca di un altro giocatore, lasciando partire Handanovic. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.