Inter, Palacios si presenta così: "Sto vivendo un sogno. Sono un difensore grintoso"

vedi letture

Tomas Palacios, ultimo acquisto del mercato estivo dell'Inter, ha parlato così ai canali ufficiali del club nerazzurro.

Cosa hai pensato quando hai ricevuto la chiamata dell'Intere oggi come ti senti?

"Ero molto felice e anche orgoglioso, sto vivendo un sogno. Ora non resta che allenarsi e dare il massimo".

Hai iniziato in attacco, mentre ora il tuo ruolo è fermare gli attaccanti: come è avvenuto questo cambio di posizione e come di descriveresti come difensore?

"Sono un difensore grintoso, mi piace giocare molto con il pallone. Da bambino ho iniziato come attaccante ma crescendo, a causa della mia altezza e della mia tecnica, sono arretrato in difesa. Sono orgoglioso della posizione in cui gioco, spero di dare il massimo".

L'Inter ha una grande tradizione di giocatori argentini, molti dei quali hanno fatto la storia di questo club: c'è qualcuno in particolare a cui ti ispiri?

"Per la mia età, io sono molto giovane, guardo molto Lautaro. Averlo ora come compagno è un sogno".

Questa è la tua prima esperienza in Europa, hai firmato con i campioni d'Italia: quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione, sia a livello personale che collettivo?

"A livello personale, accumulare minuti e godermi questo splendido club. A livello di squadra, poter aiutare il gruppo e i compagni di squadra a portare l'Inter il più in alto possibile".