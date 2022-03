Inter, peggior momento per sognare: Reds vincono da 11 gare e non perdono a Anfield da 1 anno

Era il 7 marzo del 2021, un anno e un giorno fa, quando il Liverpool perdeva per l’ultima volta fra le mura amiche di Anfield. Gli uomini di Klopp chiudevano in quel modo contro il Fulham una striscia non proprio positiva, ma che come detto da quel momento è stata decisamente invertita. E forse basterebbe questo, per spiegare i contorni dell’impresa a cui è chiamata questa sera l’Inter di Simone Inzaghi dopo il 2-0 Reds dell’andata.

Ad aggiungere difficoltà, come se non bastassero quelle oggettive, c’è anche il momento di forma degli uomini di Jurgen Klopp. Il successo di sabato contro il West Ham è stato il sesto filato in Premier League, dove il Liverpool ha il fiato sul collo al Manchester City capolista, e più in generale sono 11 le partite consecutive con solo vittorie, compresa quella che ha regalato a Salah e compagni la Coppa di Lega contro il Chelsea.