Inter, per arrivare a Dumfries serve uno sforzo del club. Il PSV non fa sconti: 20 milioni

Se l'Inter vorrà portare a casa Denzel Dumfries dovrà per forza fare un sacrificio economico. L'attuale budget stanziato dal club di Via della Liberazione per la fascia destra, come ribadisce Tuttosport è troppo risicato per il costo del forte olandese, tra i migliori della sua nazionale nell'Europeo che va concludendosi. Il PSV non fa sconti e vuole 20 milioni: per arrivarci Marotta deve (notevolmente) aumentare il cash a disposizione per tale ruolo.