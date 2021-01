Inter, per l'intesa sui pagamenti degli stipendi serve anche il via libera di Spalletti

vedi letture

Oggi la dirigenza dell'Inter presenterà ai propri giocatori il piano di rientro per il pagamento delle mensalità arretrate, ovvero luglio-agosto, che verranno pagate nei prossimi giorni, e novembre-dicembre. Il pagamento delle mensilità di questa stagione verrà posticipato tramite un accordo con lo spogliatoio. Una carta che dovranno firmare tutti e che sarà fondamentale anche per evitare problemi relativi alle licenze UEFA di fine marzo. Questa intesa dovrà essere presentata a Nyon e con la Federazione che dovrà accettarla come fatto negli scorsi mesi. Per questo spostamento sarà necessario il via libera anche di coloro che non lavorano più alla Pinetina ma che sono ancora sotto contratto, come Spalletti e il suo staff. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.