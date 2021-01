Inter, Perisic: "Col Benevento dipende tutto da noi. Siamo pronti al tour de force"

Ivan Perisic, esterno dell'Inter, a pochi minuti dalla sfida contro il Benevento in programma alle 20:45 è intervenuto al microfono di InterTv: "Benevento rivelazione? In Italia tutti gli avversari sono difficili da affrontare se non entri bene in partita. Anche oggi dipende tutto da noi, dobbiamo entrare bene in partita, girare veloce la palla e stare attenti alle ripartenze".

Cosa dobbiamo aspettarci da questo tour de force?

"Sappiamo che le settimane tra gennaio e febbraio sono un periodo difficile, ma noi siamo pronti. Stiamo bene e oggi conta una sola cosa che è vincere".