Inter, Perisic può tornare in Germania? Contatti con Eintracht ed Herta Berlino

In rete nella partita del pomeriggio della sua Croazia, Ivan Perisic, esterno dell'Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri quest'estate. Come riporta L'Interista, negli scorsi giorni ci sarebbero stati alcuni contatti con Herta Berlino ed Eintracht Francoforte, due squadre che avrebbero manifestato interesse per l'esterno croato. In Germania Perisic ha già giocato a lungo, con le maglie di Wolfsburg, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, con cui ha vinto tutto.