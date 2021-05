Inter, Perisic resta o va via? Decisione dopo l'Europeo: il valore del croato può crescere

Il futuro di Ivan Perisic è ancora tutto da scrivere. Il croato, rilanciato da Conte nell’ultima stagione, è in scadenza nel 2022 e i nerazzurri dovranno scegliere se puntarci ancora e rinnovargli il contratto oppure lasciarlo andare. Ogni scenario è possibile; l’unica certezza, come scrive La Gazzetta dello Sport, sono invece sono le tempistiche: l'Inter deciderà cosa fare solo dopo l'Europeo, che potrebbe essere importante anche per far crescere il valore.