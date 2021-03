Inter, possibile ritorno a San Siro per Zhang prima della fine della stagione

Nuovo conferme sul possibile rientro di Steven Zhang in Italia prima della fine del campionato in corso e con la partita societaria già chiusa. Come riporta infatti Repubblica, il giovane presidente dell'Inter lo scorso 21 febbraio sarebbe voluto essere a San Siro già per il derby di ritorno contro il Milan, ma alla fine rinunciò alla trasferta, per evitare di doversi mettere in quarantena per due settimane al ritorno in Cina. Non si esclude quindi che possa tornare a vedere almeno una partita a San Siro da qui alla fine della stagione.