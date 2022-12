Inter, prima offerta per il rinnovo di Bastoni: 4,5 milioni all'anno. City e Tottenham osservano

vedi letture

Nuova offerta per Alessandro Bastoni. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nel recente summit con gli agenti del difensore azzurro, gli stessi di Giorgio Scalvini, la dirigenza dell'Inter avrebbe messo sul piatto una proposta molto concreta per arrivare al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2024.

4,5 milioni di euro. È questa la base netta proposta dai vertici nerazzurri, con una nuova scadenza fissata al 2027. Si tratterebbe di un adeguamento rispetto al contratto attuale, 3 milioni di euro a stagione, ma l'entourage di Bastoni si è preso una pausa per riflettere. Se da un lato il giocatore non ha mai nascosto la sua volontà di continuare in nerazzurro, all'estero il Tottenham e il Manchester City bussano alla porta con una certa insistenza. E la fede alle volte non basta.