Inter, primo contatto col Rennes per Truffert: valutazione troppo alta, formula decisiva

Adrien Truffert è il primo obiettivo per la corsia mancina dell'Inter e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c'è stato un primo contatto telefonico tra il club nerazzurro e il Rennes per provare a capire i margini per una trattativa già a gennaio. Le cose non sono semplici ed è difficile essere ottimisti, visto che i francesi chiedono 20 milioni di euro per il giocatore e il prezzo è poco trattabile, soprattutto perché i transalpini non hanno molta voglia di privarsi di Truffert a gennaio.

Formula decisiva.

A cambiare le carte in tavola, in una trattativa che vede l'Inter partire indietro, visto che il club ritiene eccessiva la valutazione, potrebbe essere la formula, visto che in caso di apertura a un prestito con riscatto in estate potrebbe far sì che lo scenario possa cambiare.