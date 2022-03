Inter, quattro motivi per puntare Dybala: da quello economico al bisogno di un leader

vedi letture

L'Inter punta Paulo Dybala, dopo il no della Juventus al suo rinnovo del contratto, e La Gazzetta dello Sport parla di almeno quattro motivi per i quali i nerazzurri proveranno a prenderlo: il primo è l'abitudine alla vittoria, visto che la Joya ha vinto dodici trofei in sette anni di Juventus - di cui cinque scudetti -, l’abitudine a frequentare uno spogliatoio vincente, la normalità di affrontare partite decisive: sono numeri e qualità che pesano.

Poi c'è l'aspetto del leader: Dybala è un giocatore trascinante, l’uomo copertina che oggi l’Inter in rosa non ha dopo l’addio di Lukaku. Terzo aspetto è invece quello tecnico: la formazione di Simone Inzaghi oggi è terzultima per numero di dribbling tentati, manca il giocatore in grado di facilitare il gioco e risolvere la partita.

Infine il quarto, l'aspetto economico: l'argentino è l’unico grande attaccante in scadenza a giugno. Si può trattare con l’offerta di un ingaggio da 7 milioni con l’inserimento di bonus, ovvero quanto guadagna Lautaro con il nuovo contratto.