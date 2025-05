Inter, riecco Pavard: pronto a tornare titolare 35 giorni dopo nello stadio in cui fece... Triplete

Ottime notizie per Simone Inzaghi in vista della finale di Champions: Benjamin Pavard è completamente recuperato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il programma di recupero è stato rispettato e il difensore francese ha partecipato senza problemi all’allenamento di ieri, unendosi al gruppo e prendendo parte alle partitelle a campo ridotto.

Pavard era assente dal 27 aprile, quando si era infortunato alla caviglia in una partita contro la Roma. Dopo aver fatto il suo ritorno in panchina, ora oltre un mese dopo si prepara a vivere una sfida speciale all'Allianz Arena, stadio in cui ha giocato per quattro anni, conquistando 11 trofei, tra cui il Triplete nel 2020, quando alzò la Champions dopo aver battuto in finale proprio il PSG.

La presenza di Pavard, che ieri si è allenato in gruppo e per questo va considerato pienamente recuperato, rappresenta un importante rinforzo per l'Inter, che punta a sfruttare al meglio l'esperienza e le qualità del giocatore in una delle partite più attese della stagione.