Inter, rinnovo Skriniar: appuntamento durante la sosta con lo spauracchio PSG

Milan Skriniar e il rinnovo con l'Inter: la partita è apertissima e l'esito della stessa, tutt'altro che scontato. Le possibilità del PSG rispetto a quelle nerazzurre sono l'ostacolo che Marotta dovrà superare per arrivare all'accordo con il difensore. I francesi sono pronti a mettere sul piatto 9 milioni all'anno contro i 6 dell'Inter, una distanza importante. Durante la sosta è in programma un incontro tra entourage del giocatore e dirigenza interista, sempre con il PSG come pericoloso terzo incomodo che resta sullo sfondo. All'interno del club si respira ancora un certo ottimismo, ma Al Khelaifi potrebbe tornare alla carica già a gennaio e l'Inter dovrà trovare la strada giusta per superare i limiti economici della proposta di rinnovo per arrivare alla firma. A riportarlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport.