Inter-Sampdoria 3-1, Keita accorcia, poi Sanchez segna la sua personale doppietta

Keita accorcia, ma l'Inter si riporta subito avanti di due gol con Sanchez. In due minuti succede di tutto a San Siro. Prima la Samp torna in partita all'improvviso grazie a Keita. Neanche il tempo di esultare che l'Inter riporta a due il margine di vantaggio sulla Sampdoria. Come sempre Hakimi ha spazio lungo la corsia destra, pallone spedito in mezzo per la girata di Alexis Sanchez lasciato colpevolmente solo che vale così la doppietta personale.