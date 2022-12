Inter, Scalvini e Koulibaly in cima alla wishlist se parte Skriniar. Sullo sfondo anche Smalling

vedi letture

L'Inter potrebbe aver bisogno di un nuovo difensore. Tutto dipenderà da Skriniar, il cui rinnovo è in dubbio, ma il club nerazzurro sta già pensando ad eventuali sostituti. In cima alla lista, secondo Sportmediaset, ci sarebbe Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Kalidou Koulibaly, invece, potrebbe rientrare nei discorsi col Chelsea per altri calciatori: non ha convinto e potrebbe partite. Più freddezza su altri nomi tipo Chris Smalling.