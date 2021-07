Inter, Scamacca primo obiettivo per l'attacco: no del Sassuolo al prestito con diritto

Potrebbe essere quello di Gianluca Scamacca il nome giusto per l'attacco dell'Inter in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'ex Genoa è il vero obiettivo per il reparto avanzato, ma per il momento il Sassuolo non ha intenzione di cederlo in prestito con diritto di riscatto, l'unica formula che può usare l'Inter in questa finestra di mercato per acquisire calciatori.