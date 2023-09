Inter, Sensi a rischio per la Fiorentina: leggero affaticamento muscolare per il centrocampista

vedi letture

Leggero affaticamento muscolare per Stefano Sensi: stando a quanto raccolto, il centrocampista dell'Inter é in dubbio per la sfida di domenica contro la Fiorentina. Nella quale mancherà certamente Sanchez, ancora non a posto fisicamente: Inzaghi non vuole rischiare nulla e il suo secondo esordio nerazzurro è rimandato a dopo la sosta.