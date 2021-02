Inter senza coppe, Conte: "Finora abbiamo giocato ogni tre giorni... Sulla carta vale tutto"

Non avere le coppe sarà un vantaggio per l'Inter di Antonio Conte? Il tecnico nerazzurro, in conferenza stampa, ricorda: "Finora abbiamo giocato ogni tre giorni, non dimentichiamo che abbiamo fatto una semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e giocato

dopo due giorni a Firenze. Sulla carta si può dire tutto, poi c'è il campo e noi dobbiamo continuare a lavorare così. Sicuramente lavoreremo di più non giocando martedì o mercoledì".

