Inter, si allenta la pressione economica in vista del summit con Conte

Dopo settimane di nuvole nere in casa Inter spunta qualche timido raggio di sole rispetto alla situazione economica ed alle difficoltà che stanno attanagliando il club di Steven Zhang. In vista dell’incontro che andrà a stabilire la permanenza o meno di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, il club milanese sta lavorando alla ricerca di una prima boccata di ossigeno che dovrebbe essere garantita entro il termine della settimana in corso dal finanziamento che attraverso il fondo californiano Oaktree consentirà l’iniezione di circa 270 milioni di euro nelle casse nerazzurre.

A questa situazione si va poi ad aggiungere anche la possibilità sempre più concreta che una percentuale della cifra da incassare per i diritti tv della prossima stagione vengano anticipati già nel breve periodo per alleggerire la situazione economica dei club in oggettiva difficoltà. Inoltre anche l’ok ottenuto da parte della Figc rispetto alla dilazione dei pagamenti degli stipendi arretrati permetterà di tirare una boccata d’aria fondamentale, cui si andranno ad aggiungere gli anticipi sui premi relativi allo scudetto ed alla qualificazione alla massima competizione continentale. Insomma, una preoccupazione alleggerita, in vista del tentativo estremo di convolare nuovamente a nozze con Antonio Conte, per continuare a costruire insieme.