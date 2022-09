Inter, si allungano i tempi per il ritorno di Lukaku: niente Roma e Barcellona a rischio

La tabella di recupero di Romelu Lukaku dopo la "distrazione dei flessori della coscia sinistra" subita a fine agosto parlava di circa 20 giorni di stop, ma il belga continua a non poter scendere in campo con i compagni e il tempo passato ha già superato un mese. Le sensazioni in settimana erano state positive, l'attaccante lavorava a parte ma in campo e con la Roma nel mirino. Da ieri però le sensazioni sono tornate ad essere negative e oltre a saltare l'incrocio con Mourinho, il belga dovrebbe saltare anche la sfida di Champions contro il Barcellona. Al massimo andrà in panchina, ma il suo impiego, ad oggi, sembra decisamente complicato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.