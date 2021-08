Inter, si ferma Lautaro Martinez: leggero risentimento al muscolo psoas

Stop per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante dell'Inter ha svolto oggi dei controlli che hanno evidenziato un leggero risentimento al muscolo psoas. L'argentino sarà valutato giorno per giorno, per capire se potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per la seconda giornata di campionato, visto che nella prima dovrà rimanere fuori per squalifica.