Inter, si lavora sulle uscite: giorni decisivi per l'addio di Nainggolan

Saranno giorni decisive per l'addio di Radja Nainggolan. L'Inter, infatti, si sta muovendo per sistemare la questione riguardante il belga: stando a quanto riportato da Sky Sport, i prossimi giorni saranno decisivi per chiudere eventuali trattative. Nainggolan ha un ingaggio elevato, dunque il giocatore va ceduto nell'attuale finestra di mercato.