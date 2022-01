Inter, Skriniar il prossimo rinnovo da gestire dopo Brozovic. In bilico la permanenza di De Vrij

Nel suo focus dedicato ai rinnovi di contratto in casa nerazzurra, La Gazzetta dello Sport oggi parla anche delle situazioni di Milan Skriniar e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza nel 2023. Il centrale slovacco sarà il primo caso da gestire una volta annunciato il nuovo accordo di Marcelo Brozovic (subito dopo il derby), ma la situazione non è semplice: l'ex Sampdoria piace a mezza Europa e potrebbe quindi cambiare aria a fine stagione.

Stesso discorso per l'olandese, anch'egli in bilico e al centro del mercato. A fare la differenza - chiosa la rosea - saranno ancora una volta le offerte che arriveranno dall'Italia e dall'estero.