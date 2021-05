Inter, Skriniar: "Lo Scudetto è il più grande successo in carriera. Che emozione fantastica"

“Le prime sensazioni sono incredibili. Sono entusiasta di essere riusciti a fare una cosa del genere, è merito di tutto il club”. Raggiunto dagli slovacchi di SFZ, Milan Skriniar festeggia lo Scudetto vinto con l’Inter: “Abbiamo lavorato tanto, anche se la stagione non è iniziata in modo ottimale: dopo l’eliminazione da Champions e Coppa Italia siamo contenti di essere riusciti a vincere il campionato con quattro giornate d’anticipo. Non vedo l’ora di festeggiare con i miei compagni, ancora non siamo stati insieme. È qualcosa d’irreale, di sicuro il più grande successo in carriera per me, forse non me ne rendo ancora conto. È fantastico”.