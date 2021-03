Inter, Skriniar per sempre. Lo slovacco potrebbe persino essere il nuovo capitano

vedi letture

Milan Skriniar, decretato giovedì sera miglior giocatore slovacco del 2020, è tornato ad essere un pilastro per l'Inter e per Antonio Conte: "Sono molto contento di essere riuscito a conquistare il premio: non è solo merito mio, ma anche dei compagni di squadra di club e nazionale. La stagione è stata buona, ma non perfetta – le parole del centrale rilasciate durante la cerimonia in Patria -. Voglio vincere con l’Inter, dove ho riottenuto il posto e penso di mantenerlo, oltre che con la Slovacchia". Per l'ex Sampdoria il momento in cui la cessione era vicina è passato da un pezzo, ora è uno dei candidati ad essere il nuovo capitano quando finirà l'era Handanovic, sottolinea Tuttosport.