Inter-Spezia, le formazioni ufficiali: torna Bastoni, Gosens in panca. Agudelo con Nzola

Debutto casalingo in questa stagione per l'Inter, che in un San Siro praticamente tutto esaurito ospiterà lo Spezia. Sia i nerazzurri - vincenti nell'esordio di Lecce - che i liguri, capaci di imporsi in casa sull'Empoli, hanno conquistato tre punti nella prima di campionato. Calcio d'inizio alle 20.45, gara affidata all'arbitro Ghersini.

Simone Inzaghi perde Mkhitaryan ma recupera D'Ambrosio: in difesa torna titolare Bastoni nel terzetto tipo. Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, davanti c'è la LuLa.

Luca Gotti è costretto a rinunciare a Verde e inserisce un altro centrocampista (Sala) con Agudelo che avanza al fianco di Nzola. Per il resto, nessuna novità rispetto all'undici di partenza visto al Picco contro i toscani.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi. Spezia (3-5-1-1): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Bastoni, Reca; Agudelo; Nzola. Allenatore: Luca Gotti.