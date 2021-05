Inter, Stellini commenta il battibecco Lautaro-Conte: "Esempio della mentalità che cerchiamo"

A margine della vittoria in casa contro la Roma, il vice-allenatore dell'Inter Cristian Stellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Ci racconta cos'è successo con Lautaro?

"È successa una cosa molto simile ad un episodio che accadde a me quattordici anni fa: il mister dopo venti minuti mi sostituì. Sono cose che succedono, le ho vissute sulla mia pelle. Se vogliamo è l'esempio della ricerca della mentalità che noi vogliamo. Anche in un momento come questo è quello che ci aspettiamo dai nostri calciatori: in quel momento Lautaro non stava reggendo bene il colpo, noi ci aspettiamo sempre il massimo dai nostri giocatori. Ma sono episodi che rimangono in campo, domani è già un altro giorno".