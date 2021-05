Inter, Stellini: "Mostrato di essere migliori della Juve. Queste gare ci serviranno in Champions"

Ai microfoni di Inter Tv, nel post partita di Juventus-Inter, Cristian Stellini, allenatore in seconda di Antonio Conte, analizza la sconfitta dei nerazzurri: “Siamo convinti che meritavamo di più ma era importante venire qui e dimostrare di voler portare a casa il massimo. Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti con la prestazione, ci spiace ma questa partita non cambia la nostra serenità e il nostro orgoglio, dobbiamo goderci questo momento”.

L’Inter ha mostrato maturità:

“Su questo aspetto lavoriamo dal primo giorno e che migliori solo giocando queste partite, vivendo queste esperienze e sopperendo in campo. Non siamo partiti bene ma ci siamo ripresi, abbiamo segnato, pareggiato, potevamo ottenere qualcosa in più. Ci spiace ma resta l’orgoglio di essere diventati una squadra forte”.

Nei quattro confronti con la Juve avete mostrato di essere migliori della Juve:

“La sensazione è questa. La Juve resta un riferimento perchè nei dieci anni passati è sempre stato così, e noi abbiamo giocato alla pari e il risultato non è sempre stato veritiero. Abbiamo fatto passi enormi in avanti in queste partite, dobbiamo migliorare e in Champions League abbiamo capito che ci vuole qualcosa di più, l’anno prossimo questa maturità ci servirà per questa competizione”.