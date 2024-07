Inter, strada in salita per Kim min-jae: il Bayern Monaco ha detto no al prestito

Non sarà facile per l'Inter mettere sotto contratto Kim min-jae, difensore sudcoreano che nel 2023 s'è laureato campione d'Italia col Napoli e poi nell'estate successiva s'è trasferito, con scarsi risultati, al Bayern Monaco. La sua prima stagione in Baviera è stata tutt'altro che esaltante ma il club più titolato di Germania, che un anno fa sborsò circa 50 milioni di euro per acquistarlo, ora non ha intenzione di cederlo a titolo temporaneo.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'Inter ha richiesto il giocatore a titolo temporaneo ma s'è scontrata con un rifiuto del Bayern che è pronto a cedere Kim ma solo a titolo definitivo. Ecco perché la società nerazzurra continua a lavorare sulle alternative a parametro zero: da un lato Mario Hermoso, svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid, dall'altro Ricardo Rodriguez, braccetto di difesa reduce da una lunga avventura al Torino e da un ottimo Europeo disputato con la Svizzera.

In tutto questo, da monitorare la situazione di Stefan De Vrij: il difensore olandese che ieri sera ha concluso il suo Europeo ha un altro anno di contratto e potrebbe decidere, a 32 anni, di proseguire la sua carriera nella Saudi Pro League.