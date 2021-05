Inter, su Lukaku tre di Premier. Non è fra i partenti ma con 120 milioni il club può trattare

Cosa farà Romelu Lukaku dopo l'addio di Antonio Contea all'Inter? Una domanda che frulla nella testa di tanti tifosi nerazzurri, con la società che comunque non avrebbe alcuna intenzione di privarsene se non di fronte ad una proposta "indecente". Questo quanto scrive il Corriere dello Sport, con lo stesso Big Rom che però potrebbe forzare per chiedere la cessione. Nel caso, servirebbero non meno di 120 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra non certo semplice da raggiungere, specialmente in periodo di ristrettezze economiche, ma tre big di Premier come Manchester City, Chelsea e Tottenham (in caso di addio di Kane) potrebbero provarci.