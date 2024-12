Inter su Nico Paz, Adani: "L'idea è metterlo al posto di Correa. Sarebbe stupendo"

Ai microfoni della trasmissione 'Viva El Futbal' l'ex difensore Lele Adani ha così commentato l'interessamento dell'Inter per Nico Paz, fantasista classe 2004 del Como: "E' un fattore dentro la partita, è un giocatore diverso dagli altri. Il Como gioca bene, niente da dire. Voci sull’Inter? L’idea è Correa esce e lui entra secondo me. Se vai a variare inserendo Paz, è stupendo. Lui è un giocatore da Inter. Correa è un sottopunta, ha giocato poco, per me Nico Paz nelle rotazioni ci può stare per mantenere il livello".

Nella giornata di ieri, così il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta si era espresso su questo interessamento: "E' un ottimo giocatore, ma anche i giocatori che abbiamo rispondono ai dettami tattici del nostro mister".

Questo invece il pensiero di Simone Inzaghi: "È un giocatore di qualità, con un buon fisico e un ottimo piede. Ha tutto davanti a sé, farà una grandissima carriera: non lo conosco ma me ne hanno parlato molto bene a livello umano. Ha grande qualità. In estate arriveranno calciatori giovani? Se ne parlerà, in questo momento di mercato si è parlato molto poco a essere sincero. So che i dirigenti sono al lavoro, io non ho preclusioni verso giocatori giovani o più avanti con l'età. Se quelli più avanti con l'età arrivano come sono arrivati da noi nelle ultime stagioni, ben vengano. Però sappiamo che stiamo andando in una certa direzione e se arriveranno giocatori giovani sarò il primo ad accettarlo".