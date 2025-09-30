Inter, Sucic: "Mi sto adattando bene. Il gol non è il mio primo pensiero"
TUTTO mercato WEB
Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club nerazzurro, parlando così poco prima del match contro lo Slavia Praga: "Sono molto felice quando segno, ma credo che la cosa più importante sia la vittoria. Tutti vogliamo i tre punti. Il gol non è il mio primo pensiero. È solo l’inizio della stagione, sono qui da poco. Mi sto adattando bene e credo di star facendo bene".
Cosa vuole migliorare?
"Credo di essere giovane e di poter migliorare in tante cose, sto continuando a lavorare duramente per crescere, posso migliorare in tutto come ogni giocatore. C’è sempre margine di miglioramento".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
Le più lette
2 Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile