Inter, svelata la seconda maglia: ci sarà lo sponsor DigitalBits nonostante i problemi

L'Inter ha lanciato oggi la seconda maglia, che verrà indossata già nella trasferta di Lecce alla prima giornata: di colore "light acqua", con una grafica che raffigura il mondo e lo sponsor DigitalBits in bella mostra sul petto nonostante gli intoppi delle ultime settimane. La vendita partirà da settembre.

È più di una maglia, sono i nostri valori.

Siamo Brothers and sisters of the world 🌏

Pushing forward since 1908 ⚫🔵#IMInter @nikefootball pic.twitter.com/j3vqdmquQn

— Inter (@Inter) August 11, 2022